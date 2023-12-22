Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Tapu Müdürlüğü'nde yapılan rüşvet operasyonunda 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda flaş bellek, dizüstü bilgisayar, tabanca, kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet almak', 'taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak', 'icra işlemlerine müdahale' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı. 4'ü kamu görevlisi, 4'ü emlakçı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden memurlar E.K. ve M.A. ile emlakçılar S.D.K. ve G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ Tutuklama Adliye Soruşturma Gözaltı Kaçakçılık Emlak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title