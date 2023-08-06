Tekirdağ'da Su Sorununa Tepki: Hayvanların Yalakta Yıkanan Mahalle Sakini

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan su kesintisine tepki gösteren bir mahalle sakini, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile duş alarak duruma tepki gösterdi. Su sorununun çözümü için yetkililerle görüşmeler yapıldı.

TEKİRDAĞ'da Metin Emre Yeniay, yaşadığı mahalledeki su sorununa dikkat çekmek için Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile duş alıp, duruma tepki gösterdi.

Saray ilçesi 900 haneli Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su kesintisine tepki gösteren Metin Emre Yeniay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile yıkandı.

Mahalle halkından Özgen Erkiş ise "Sabahın köründe kalkıp, çamaşır yıkamaya çalışıyoruz. Yıllardır bu mahallede su sorunu var; Afrika'da yaşayanları geçtik" diye konuştu. Mahalle muhtarı İrfan Gündüz de su sorununun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri ile görüştüğünü söyledi. TESKİ yetkilileri ise mahalleye yapılan 400 tonluk su tankının 1 hafta içinde devreye alınarak, su sorununun çözüleceğini belirtti.