Tekirdağ'da SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Tekirdağ'da SGK Müdürü Fatma Derya Alan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

SGK Müdürü Alan, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafını seçen Alan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkle", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in ""Eksi"de operasyon" adlı fotoğraflarını seçen Alan, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Alan, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu söyledi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özdemir de Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren Özdemir, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" isimli fotoğrafını oyladı.

Özdemir, "Çevre-yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Çöpler arasında", "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Hızlı ve doğal" fotoğrafına oy verdi.