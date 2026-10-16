Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin verimliliği ilçe sağlık müdürleriyle ele alındı

Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin verimliliği ilçe sağlık müdürleriyle ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek için İlçe Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü başkanlığındaki toplantıda ilçe sağlık müdürleri brifing verdi, il genelindeki hizmetler değerlendirildi.
Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İlçe Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, ilçe sağlık müdürleri yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin brifing verdi.
Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Başkan Yardımcısı Yunus Yiğit, ÇEKÜS ve Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ayça Dağdelen, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurdan Filis Özbay ile İzleme Değerlendirme Birim Sorumlusu Dr. Nuriye Sedef katıldı.