Tekirdağ'da Okul ve Otomobillerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da bir okuldan bilgisayar ve kabloları, aynı mahalledeki 2 otomobilden ise cep telefonu ve teybi çalan B.S. isimli şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ'da okuldan bilgisayar, 2 otomobilden cep telefonu ile teyp çalan B.S. (39), tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde, Cumhuriyet İlkokulu'nda bilgisayar ve kablolar çalındı. Okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin okulun bilgisayarı dışında aynı mahallede 2 otomobilden cep telefonu ve teyp de çaldığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek, aracın kapısını açıp çaldıklarıyla kaçtığı yer aldı.

20 DOSYADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemelerde polis, şüphelinin yağma, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık gibi suçlardan 20 suç kaydı bulunan B.S. olduğunu tespit etti. Kaldığı adrese düzenlenen baskınla B.S., okuldan çaldığı bilgisayar ve kabloların yanı sıra otomobillerden çaldığı teyp ve cep telefonu ile yakalandı. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken, B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.