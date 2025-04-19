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Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

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Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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