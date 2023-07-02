Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Ahmet Ramazan Taşdemir yönetimindeki motosiklet, Kayı Mahallesi'nde bariyere çarptı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Taşdemir'in cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Ramazan Taşdemir yönetimindeki 17 ABD 393 plakalı motosiklet, Kayı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Taşdemir'in cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.