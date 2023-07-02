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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Ahmet Ramazan Taşdemir hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Ramazan Taşdemir (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kayı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ramazan Taşdemir'in kullandığı 17 ABD 393 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Ahmet Ramazan Tekirdağ Güncel Haberler

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