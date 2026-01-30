Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 3 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle avlanmaya çıktı.