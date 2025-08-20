Tekirdağ'da Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki S.K., yapılan arama çalışmaları sonucunda Koru Deresi mevkiinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, S.K'nın (77) yakınları 4 gün önce İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp ihbarında bulunu.

Ekipleri yaşlı kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Deveci Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, Koru Deresi mevkiinde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan incelemede S.K'nın öldüğü belirlendi.

Yaşlı kadının cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
