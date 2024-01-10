Tekirdağ'da Kapalı 10 Mahalle Yolu İçin Çalışma
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki 10 mahallenin yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açmak için çalışmalara başladı. İş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
TEKİRDAĞ'DA KAPALI 10 MAHALLE YOLU İÇİN ÇALIŞMA
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki kırsal 10 mahallenin yolları kapandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahallelerin yolları açmak başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleme çalışması yapılırken, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda da tuzlama çalışmasında bulundu.