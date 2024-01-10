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Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ ile 1 TKP/ML terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve TKP/ML ile bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ ile 1 TKP/ML terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.A., M.A. ve M.D. ile terör örgütü TKP/ML propagandası yapan 1 şüpheli belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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