Haberler

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 10 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 10 Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 408 personel ile gerçekleştirdikleri denetimlerde 10 zanlıyı yakaladı. 3 bin 938 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 869 araç kontrol edildi.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 408 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimde 3 bin 938 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Ekipler, 869 aracı kontrol ederken, 78 araca trafik yönünden para cezası uygulandı.

Denetimde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.