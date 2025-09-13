Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 10 Zanlı Yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 408 personel ile gerçekleştirdikleri denetimlerde 10 zanlıyı yakaladı. 3 bin 938 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 869 araç kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 408 personelin katılımıyla denetim yapıldı.
Denetimde 3 bin 938 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Ekipler, 869 aracı kontrol ederken, 78 araca trafik yönünden para cezası uygulandı.
Denetimde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel