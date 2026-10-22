Tekirdağ'da 6. Acil Günleri Sempozyumu, İl Sağlık Müdürü Onar'ın sunumuyla sona erdi

Tekirdağ'da 6. Acil Günleri Sempozyumu, İl Sağlık Müdürü Onar'ın sunumuyla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin düzenlediği 6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi. Uzm. Dr. Gökhan Fidancı son oturumda adli tıp ve iletişim yönetimini anlattı; İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ise sağlık hizmetlerinde iletişim konulu sunum yaptı.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 6. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu sona erdi.
Sempozyumun son oturumu, Doç. Dr. Gökmen Özceylan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Oturumda Uzm. Dr. Gökhan Fidancı, "Adli Tıp ve İletişim Yönetimi" başlıklı sunum yaptı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar da sempozyumun son konuşmacısı olarak "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" konulu sunum gerçekleştirdi.
Bilimsel programın tamamlanmasının ardından sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.