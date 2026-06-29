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Tekirdağ'da hasat döneminin başında 2 bin dekar ekili alan yangınlarda zarar gördü

Tekirdağ'da hasat döneminin başında 2 bin dekar ekili alan yangınlarda zarar gördü
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Tekirdağ'da son 10 günde çıkan tarla yangınlarında yaklaşık 2 bin dekar hasat edilmemiş buğday ve kanola ekili alan zarar gördü. İl Tarım Müdürlüğü üreticilere yangın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

Tekirdağ'da son 10 günde çıkan tarla yangınlarında yaklaşık 2 bin dekar hasat edilmemiş ekili alan zarar gördü.

Hasat sezonunun başlamasıyla il ve ilçelerde çok sayıda tarla yangını yaşandı.

Yangınlarda yaklaşık 2 bin dekar biçilmemiş buğday ve kanola zarar gördü.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere yangın tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasat döneminin henüz başında olunmasına rağmen il genelinde çok sayıda ve geniş alanları etkileyen ürün yangınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Tekirdağ Valiliğince alınan tedbir ve yasaklama kararlarına rağmen ihmallerin sürdüğü vurgulanarak, ürün yangınlarının yerleşim alanlarını tehdit ettiği, can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve yaralanmalara neden olabildiği ifade edildi.

Denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı aktarılan açıklamada, genel güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde sorumsuz davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulandığı, soruşturmaların Cumhuriyet başsavcılıklarınca titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Vatandaşların yangınlara neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları, tarım arazileri ile yerleşim yerlerini tehdit eden yasak faaliyetlere karşı duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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