Haberler

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan taksi takla atıp ters döndü, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan taksi takla atarak ters döndü, taksi sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ters dönen taksi çevredekilerce düzeltildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan ve takla atıp ters dönen taksinin sürücüsü Adem T., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Kumru Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem T. yönetimindeki 59 T 5647 plakalı taksi ile Derya K.'nin kullandığı 59 AEA 052 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan taksi ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve araçtan çıkarılan taksi sürücüsü Adem T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönen taksi ise bölgeye gelenler tarafından düzeltildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi