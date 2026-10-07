Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan taksi takla atıp ters döndü, sürücü yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan ve takla atıp ters dönen taksinin sürücüsü Adem T., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Kumru Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem T. yönetimindeki 59 T 5647 plakalı taksi ile Derya K.'nin kullandığı 59 AEA 052 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan taksi ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve araçtan çıkarılan taksi sürücüsü Adem T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönen taksi ise bölgeye gelenler tarafından düzeltildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı