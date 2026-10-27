Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Tümgeneral Ala'yı ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Tümgeneral Ala'yı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti. Görüşmede Yüceer, Ala'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu; Ala da ziyaret için Yüceer'e teşekkür etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.
Yüceer ve Ala makamda bir süre görüştü.
Başkan Yüceer, Ala'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.
5. Kolordu Komutanı Ala da ziyaret için Yüceer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA