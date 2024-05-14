TEİS Genel Başkanı: Daha Fazla Eczacılık Fakültesi Açılmamalı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması, kontenjanlardaki sayıların azaltılması ve akademik kadrodan yoksun fakültelerin kapatılması gerektiğini bildirdi.

Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın, toplum sağlığını merkeze alan bir meslek olduğunu belirtti.

Eczacılık fakülte ve kontenjan sayılarının fazlalığının, mesleğin en önemli sorunlarından olduğunu, sayıları sürekli artan eczacılık fakültelerinin gençlere bir gelecek sunan kurumlar olmak yerine işsizliği öteleyen bir yapı halini aldığını kaydeden Saydan, bugünkü koşullarda 2025'te ihtiyaç fazlası 10 bin eczacı olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Saydan, fiziki şartları uygun ve öğretim kadrosu yeterli olmayan fakültelerde eğitim alan öğrencilerin mesleğinde başarılı olamayacağını, uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması için bu gidişata "dur" denilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması, kontenjanlardaki sayıların azaltılması, akademik kadrodan yoksun fakültelerin kapatılması öncelikli hedef olmalıdır."

Saydan, ilaç kur seviyesinin, güncel kurun çok altında olmasından dolayı piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam ettiğine dikkati çekerek, "İlaç Fiyat Kararnamesi'nde güncel enflasyon şartlarına uygun güncellemelerin yapılarak ilaç avro kurundan vazgeçilmesi ve enflasyon koşullarına göre yeni bir ilaç fiyatlandırma sistemi getirilmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleklerini ticari kaygıdan uzak icra etmek istediklerini kaydeden Saydan, eczacılık meslek hakkı ve eczacılık nöbet hakkı ücreti verilmesini talep etti.

Saydan, mesleklerinin uluslararası alandaki temsilinin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasının sağlanması için yeşil pasaport hakkından da faydalanmak istediklerini bildirdi.