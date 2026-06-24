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Bilecik'te tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 48 bin lira ceza kesildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 48 bin 719 lira ceza kesildi, motosiklet 2 ay trafikten men edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 48 bin 719 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Bilecik çevre yolunda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 48 bin 719 lira ceza kesildi.

Motosiklet 2 ay süre ile trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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