TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1000 Filistinli yetime ve annelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1000 Filistinli yetime ve annelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Sosyal Araştırmalar Dairesi Başkanı Mahmud el-Beyk, Gazze'deki yetimler ve annelerine TDV'nin desteğiyle iftar yemeği verildiğini belirtti.

Beyk, "Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasına maruz kalan Filistin halkına hep destek verdikleri için Türkiye'ye ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

TDV, ramazan ayında dünya çapında yaklaşık bir milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi

TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi

TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi

TDV'nin desteğiyle Gazze'de yetim çocuklara iftar verildi

AA / Güncel

iftar yemeği, Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title