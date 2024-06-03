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TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Tatbikat Yaptı

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TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, Ulus ilçesinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, kaybolan kişileri bulma ve kurtarma çalışması yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Ulus ilçesinin Ulukaya köyündeki tatbikatta, arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, afet bilinci ve ekip çalışması konularında bilgiler verildi.

Ekipler, eğitimlerin ardından ormanlık alanlarda kaybolan kişileri bulma ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Ömer Keskin, gazetecilere, ekiplerin doğal afetlerde ve acil durumlarda daha etkin, hızlı şekilde müdahale edebilmesi için tatbikatların önemli olduğunu belirtti.

Afet anında arama kurtarma çalışmalarının hayati öneme sahip olduğuna değinen Keskin, "Verimli ve başarılı eğitim tatbikatı oldu. Eğitim ve tatbikat için AFAD eğitmenlerine ve TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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