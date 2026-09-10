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TDT Üye ve Gözlemci Devletleri Arasında Suçla Mücadele Konseyi kuruluyor

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları, "TDT Üye ve Gözlemci Devletleri Arasında Suçla Mücadele Konseyinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" taslağı üzerinde müzakereler gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları, "TDT Üye ve Gözlemci Devletleri Arasında Suçla Mücadele Konseyinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" taslağı üzerinde müzakereler gerçekleştirdi.

TDT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Özbekistan İçişleri Bakanı Aziz Taşpulatov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantıda konuşan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, teşkilatın adli ve kolluk alanındaki işbirliği ile içişleri bakanlıkları arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Ömüraliyev, içişleri bakanlıkları arasında karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak projelerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Bakanlar da ülkelerindeki kolluk kuvvetlerinin mevcut durumu ile TDT ülkeleri arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği konularını ele aldı.

Suçların önlenmesi ve suçla mücadelede içişleri bakanlıkları arasındaki bilgi alışverişinin önemine vurgu yapılan toplantıda, işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar değerlendirildi.

Siber suçlar ve yasa dışı bahisle mücadele gündemde

Toplantıda, ceza kovuşturmasından kaçanlar ile kayıp kişilerin aranmasına ilişkin işbirliğinin etkinliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla mücadele mekanizmasının geliştirilmesi ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadele konuları görüşüldü.

TDT üye devletlerinin içişleri birimleri arasındaki etkileşimin aşırılıkçılık, terörizm ve sınır aşan organize suçlarla mücadele alanlarında geliştirilmesi de toplantının gündeminde yer aldı.

İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve engellenmesi, yasa dışı ve düzensiz göçle mücadelede veri paylaşımı ile göç bağlantılı suçların yayılmasına katkıda bulunan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik kolluk işbirliği konuları da ele alındı.

"Suçla Mücadele Konseyi" kurulması için anlaşma taslağı görüşüldü

Toplantıda, "TDT Üye ve Gözlemci Devletleri Arasında Suçla Mücadele Konseyinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" taslağı üzerinde müzakereler gerçekleştirildi.

Toplantıda, söz konusu anlaşmanın TDT İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'nda imzalanmak üzere hazırlanması konusunda mutabık kalındı.

TDT İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'nın 2027 yılında Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA
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