TDK, Ağız Araştırmaları Veri Tabanı'nı Kullanıma Açtı

Türk Dil Kurumu, ağız araştırmalarına yönelik veri tabanını 'https://agiz.tdk.gov.tr' adresinde kullanıma sundu. Bu veri tabanı, araştırmacıların ağız bilimindeki çalışmalara kolay erişim sağlamasını amaçlıyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), "Ağız Araştırmaları Veri Tabanı"nın kullanıma açıldığını bildirdi.

TDK'den yapılan açıklamada, TDK Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan "Ağız Araştırmaları Veri Tabanı"nın, "https://agiz.tdk.gov.tr" adresinde kullanıma açıldığı belirtildi.

Veri tabanlarının kolay ve hızlı erişim, büyük veri saklama kapasitesi, veri bütünlüğü ve doğruluğu, verilerin kolay yönetimi, paylaşımı ve veri güvenliği, bilgiyi yedekleme, kurtarma ve saklama açılarından araştırmacılar için son derece önemli uygulamalar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veri tabanlarının önemi, günümüzde bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin temelini oluşturmasından dolayıdır. Ağız Araştırmaları Veri Tabanı da bu amaçla hazırlanan ve sadece ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaların bulunduğu bir tematik arama motorudur. Araştırmacıların kullanımına sunulan bu veri tabanı ile ağız bilimi alanında yapılmış çalışmalara kolayca erişmek ve güncelleme işlemleri yapmak mümkün olabilecektir.

Türk Dil Kurumunun dijitalleşme yönündeki uygulamalarından biri olan Ağız Araştırmaları Veri Tabanı'nın araştırmacılar ve alana ilgi duyanlar için yararlı olacağını umuyoruz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
