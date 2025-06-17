TBMM'de Komisyon Başkanlıklarında Değişim

(TBMM) - TBMM'de 28'inci yasama yılının ikinci dönemi için komisyonlarda yapılan seçimlerde üç komisyonun başkanı değişti. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi. Anayasa Komisyonu'nun yeni başkanı ise 23 Şubat'ta Yeni Yol grubundan AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun oldu.

TBMM'de 28'inci yasama yılının ikinci dönemi için komisyonlarda başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimi yapıldı. Dijital Mecralar Komisyonu'nda AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yerine AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçilirken; Başkan Vekili AK Parti Ankara Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sözcü AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Peker, Katip Üye ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.

CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Tuncay Özkan, komisyon başkanının iktidar partisinden, sözcünün ise muhalefet partilerinden seçilmesinin daha demokratik olacağını ifade etti. Özkan, "Bu Meclis aritmetiği ve bu komisyon oluşumu içerisinde TBMM'deki komisyonların verimli çalışması konusunda eksiğimiz var. Komisyonlar iktidar partisinin arka bahçesi gibi değerlendiriliyor. Biz burada çok kaliteli çalışmalar yürüttük ama bunun demokratik olmasını, eşitlikçi ve katılımcı olmasını sağlamak adına önerimiz gayet basitti. Biz, bizim partimizden olsun da demedik, muhalefet bloku içerisinden olsun dedik" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in yerine ise AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın geçici başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu'nda ise 23 Şubat'ta Yeni Yol grubundan AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkan seçildi.

Diğer komisyonlarda ise mevcut başkanlar yerlerini korudu. Komisyon başkanları şöyle:

Adalet Komisyonu: AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel

Anayasa Komisyonu: AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu

Çevre Komisyonu: AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu

Dilekçe Komisyonu: AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık

Dışişleri Komisyonu: AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu

İçişleri Komisyonu: AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş

Milli Savunma Komisyonu: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş