TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü. Şentop'un, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile basına kapalı görüşmesi, yaklaşık yarım saat sürdü. AA / Berk Özkan - Güncel Mustafa Şentop Kuveyt Güncel Haberler

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