TBMM Başkanı Şentop, Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile görüştü
AA - Berk Özkan - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim ile görüştü.
Şentop'un, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında Kuveytli mevkidaşı el-Ganim ile basına kapalı görüşmesi, yaklaşık yarım saat sürdü.
AA / Berk Özkan - Güncel