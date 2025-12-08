Tayland Başbakanı: Egemenliğimizi Korumak İçin Meşru Savunma Hakkımızı Kullanacağız

BANGKOK, 8 Aralık (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmaları hususunda ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini korumak üzere "meşru savunma haklarını" kullanacaklarını söyledi.

Anutin, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararının ardından pazartesi günü televizyonda yayımlanan konuşmasında, askeri operasyonların her durumda sahadaki koşulların gerektirdiği şekilde yürütüleceğini, angajman kuralları çerçevesinde ihtiyatla hareket edileceğini ve insani ilkelere bağlı kalınacağını belirtti.

Geçici barınma merkezlerine tahliye edilen sivillere acil destek talimatı verdiklerini ifade eden Anutin, bu kapsamda tüm kurumlara gıda, tıbbi bakım ve temel sosyal yardım sağlamaları talimatı verdiklerini söyledi.

Tayland ordusundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Tayland-Kamboçya sınırında başlayan çatışmalarda 1 Taylandlı asker hayatını kaybederken, 8 asker de yaralandı.