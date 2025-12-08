Haberler

Tayland Başbakanı: Egemenliğimizi Korumak İçin Meşru Savunma Hakkımızı Kullanacağız

Güncelleme:
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmaları ile ilgili olarak ulusal egemenliklerine vurgu yaparak meşru savunma haklarını kullanacaklarını belirtti. Askeri operasyonların ihtiyatla yürütüleceğini ve sivillere acil destek sağlanacağını açıkladı.

BANGKOK, 8 Aralık (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmaları hususunda ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini korumak üzere "meşru savunma haklarını" kullanacaklarını söyledi.

Anutin, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararının ardından pazartesi günü televizyonda yayımlanan konuşmasında, askeri operasyonların her durumda sahadaki koşulların gerektirdiği şekilde yürütüleceğini, angajman kuralları çerçevesinde ihtiyatla hareket edileceğini ve insani ilkelere bağlı kalınacağını belirtti.

Geçici barınma merkezlerine tahliye edilen sivillere acil destek talimatı verdiklerini ifade eden Anutin, bu kapsamda tüm kurumlara gıda, tıbbi bakım ve temel sosyal yardım sağlamaları talimatı verdiklerini söyledi.

Tayland ordusundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Tayland-Kamboçya sınırında başlayan çatışmalarda 1 Taylandlı asker hayatını kaybederken, 8 asker de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tedesco'dan Kerem'e yeni görev

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

