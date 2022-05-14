Tatvan'da kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi - Haberler

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Tatvan'da kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi

Tatvan'da düzenlenen programda kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildiİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda Gıda Mühendisi Mikail Alagöz, Su Ürünleri Mühendisi Ozan Buruç ve Ziraat Mühendisi Sekmen Atıcı tarafından...

TATVAN, BİTLİS (AA) - Tatvan'da düzenlenen programda kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda Gıda Mühendisi Mikail Alagöz, Su Ürünleri Mühendisi Ozan Buruç ve Ziraat Mühendisi Sekmen Atıcı tarafından "gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve insan sağlığının korunması" konularında bilgiler aktarıldı.

Programda işletmelere yönelik denetimlerinin sıklaşacağına değinilerek, esaslara aykırı üretim ve satış yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan, Alagöz, Tarım, su, Güncel, Haberler

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