Tatvan'da kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi - Haberler

TATVAN, BİTLİS (AA) - Tatvan'da düzenlenen programda kantin ve yemekhane çalışanlarına gıda güvenilirliği eğitimi verildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda Gıda Mühendisi Mikail Alagöz, Su Ürünleri Mühendisi Ozan Buruç ve Ziraat Mühendisi Sekmen Atıcı tarafından "gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve insan sağlığının korunması" konularında bilgiler aktarıldı.

Programda işletmelere yönelik denetimlerinin sıklaşacağına değinilerek, esaslara aykırı üretim ve satış yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.