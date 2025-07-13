Taşova Belediyesi'nden Yeşilırmak Nehri Temizliği

Taşova Belediyesi'nden Yeşilırmak Nehri Temizliği
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Taşova Belediyesi, Yeşilırmak Nehri'nde temizlik çalışmasına başladı. Belediye Başkanı Ömer Özalp, bu çalışmalarla bölgenin estetiğini artırmayı ve vatandaşların nehir kenarında daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Taşova Belediyesi, ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak nehrinde temizlik çalışması yapmaya başladı.

Yapılan çalışma ile nehir içerisinde meydana gelen kirlilik ve olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Özalp,

"Yaptığımız çalışmalardan sonra vatandaşlarımız nehir kenarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi ve nehir çevresinde daha sağlıklı bir şekilde hoşça vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Yeşilırmak geçtiği yerlere ayrı bir güzellik ve canlılık katmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Taşova'nın en önemli simgelerinden Yeşilırmak Nehri'nin daha nezih ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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