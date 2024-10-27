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Taş Plaklar, Modern Teknolojiye Meydan Okuyor

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Günümüzde cep telefonları ve internetle müziğe ulaşım kolaylaşırken, antika pazarlarında taş plakların özel yeri hala korunuyor. Düzce'deki antika pazarında gramafonlar ve taş plaklar büyük ilgi görüyor. Müzikseverler, taş plakların sunduğu nostaljik deneyimden vazgeçmiyor.

Taş plaklar teknolojiye meydan okuyor

Antika pazarı ile gramafonların vazgeçilmezi: Taş plak

DÜZCE - Cep telefonları, internet siteleri, çeşitli uygulamalar müziğe ulaşım günümüzde çok basit hale gelirken, taş plakların yeri doldurulamıyor. Antika pazarının en rağbet gören ürünleri arasında taş plaklar yer alıyor.

Eski yıllarda şarkıcıların dinleyicilerine yaptıkları eserleri ulaştırmak için kullandığı ve döneminde sadece belirli çevrelerin kullanabildiği taş plaklar, 1940 yıllarda ise neredeyse bütün evlerde yer aldı. Gramafona konularak çalışan taş plaklar günümüzde teknolojinin gerisinde kalsa da, hala meydan okuyor. Taş plakların antika pazarlarının ise vazgeçilmezi.

Düzce'de Hamidiye mahallesinde kurulan antika pazarında taş plak ve gramafonlar en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

Pazarda plak satan Cahit Özel, "Plak çok ayrı bir şey. Cızırtılı, doğal sesi cep telefonlarında ve internette yok. Zaten teknoloji hiçbir zaman plağın yerini de tutamaz. Plağın özelliği derinden ve sanatçı yanınızdaymış hissini uyandırması. Sırf teknoloji asla bir plağın yerini dolduramaz. Çok fazla meraklısı var. En çok ise Zeki Müren dinleniyor. Sonrasına ise yerli 45'likler özellikle de Neşet Ertaş, Cem Karaca, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Emel Sayın en çok dinlenen plaklar" dedi.

"Teknoloji plaklar kadar sıcak değil"

Plakları çok sevdiğini belirten Betül Gülşen ise, "Teknoloji bana her zaman soğuk gelmiştir. Plak dinlerken sanki sanatçı yanındaymış gibi daha sıcak daha içten yani ruhu var o yüzden taşplak dinlemeyi tercih ediyorum. Teknoloji asla bence plağın yerini tutamaz, tutacağını düşünmüyorum. Taş plağa beni çeken en önemli etken nostaljik olması olabilir yani etki olan her şeyin ruhunun yaşadığına inanıyorum. Şu anda her şey çok yüzeysel. Müziğin ruhunun yaşadığını hissettiğim için sanırım beni daha çok alıyor daha çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Antika pazarında müzikseverlerin ve tutkunlarının beğenisine sunulan taş plaklar ise 140 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Taş Plaklar, Modern Teknolojiye Meydan Okuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel

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