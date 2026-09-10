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Tartıştığı yeğenini öldürdü

Tartıştığı yeğenini öldürdü
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde E.T., tartıştığı yeğeni Yusuf T.’yi silahla vurarak öldürdü.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde E.T., tartıştığı yeğeni Yusuf T.'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay, Mamak ilçesi 1658. Cadde'de bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. E.T. ile yeğeni Yusuf T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.T, yeğeni Yusuf T'yi silahla vurarak öldürdü. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli E.T'yi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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