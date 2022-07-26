Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı - Haberler

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Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı

Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvan yetiştiricilerine 69 sıvat dağıtıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvan yetiştiricilerine 69 sıvat dağıtıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret Borsası'nda yapılan sıvat dağıtım töreninde, tarımsal ve hayvansal üretimde üreticilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da Tarsus'un yüzde 35'lik hayvansal varlığıyla il genelinde birinci sırada olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının su içmesinde kullanılan sıvatlar, Gülek, Olukkoyağı, İnköy ve Ardıçlı mahallelerindeki 69 yetiştiriciye dağıtıldı.

Törene İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Can, İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer ve üreticiler katıldı.??????????????

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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