Tarım ve Orman Bakanlığından Nevşehir'de 355 projeye hibe desteği

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Nevşehir'de 355 projeye hibe desteği verileceği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, yazılı açıklamasında, il genelinde bakanlığa sunulan 355 projeye toplamda 9 milyon 394 bin 71 lira destek sağlanacağını kaydetti.

İl müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen hibe almaya hak kazanan çiftçilerin, 24 Mayıs 2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalamak için başvuru yapmalarını isteyen Memiş, ekonomik yatırımlar konusunda 4, kırsal ekonomik altyapı yatırımları alanında bir, kırsal ekonomik altyapı yatırımları makine ekipman desteği kapsamında ise 350 projenin yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandığını ifade etti.