Tarım ve Orman Bakanlığı:  Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir

TARIM ve Orman Bakanlığı, son günlerde gündemde olan yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yapılanan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca son günlerde gündemde olan konular hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada " Türkiye'nin yurt dışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarımsal yatırımlarına ilişkin vizyonuyla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri, yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Ülkemiz özellikle soya ve ayçiçeği gibi ürünleri büyük oranda ithal etmektedir. Bu ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli arazimiz bulunsa bile iklim ve coğrafi koşullar iç talebi karşılayacak oranda üretim yapılmasına imkan vermemektedir. Ayrıca Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı da aşikardır. Ülkemizin planladığı bu vizyoner yatırımlar, ithal edilen ürünlerin azalması ve cari açığın kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışında arazi kiralama iddialarına cevap verilerek, "Bakanlığımızın vizyonu yurt dışında tarımsal üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek ve onlara avantaj sağlamaktır. Bakanlığımızın görevi yatırımcılarımıza yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bütün yönleriyle bilgi vermektir. Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir. Bakanlık olarak pandemi süreci başta olmak üzere alın terini büyük emeklerle toprağa dökerek insanımızın karnını doyuran çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, sonuna kadar da yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz" denildi.