Tarım arazisinde çıkan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradı (2) - Haberler

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Tarım arazisinde çıkan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradı (2)

Demirören Haber Ajansı - Oben Ulu - Güncel
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Tarım arazisinde çıkan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradı (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın saat 13.40 itibarıyla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın saat 13.40 itibarıyla kontrol altına alındı. Alevlerin tekrar canlanma ihtimaline karşı soğutma çalışmaları süren yangında, ilk belirlemelere göre 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Güncel

Bergama İzmir Güncel Haberler

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