Taraklı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakuplar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte Sakarya Orman Müdürlüğüne bağlı 6 su tankeri, 6 arazöz, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, 3 tanker ve 135 personel yangını söndürmek için seferber oldu.Yangın, ekiplerin yaptığı yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.