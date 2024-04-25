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Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Kaymakam Burak Serttaş'ı ziyaret etti

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Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yeniden seçildikten sonra İlçe Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak Taraklı'nın daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Taraklı Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Pilavcı, İlçe Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Serttaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah birlik, beraberlik ve uyum içinde Taraklı'mızın daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanımız Sayın İbrahim Pilavcı'ya ve meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Başkan İbrahim Pilavcı da kaymakamlıkla el ele verip vatandaşlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen ve meclis üyeleri de yer aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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