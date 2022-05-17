Taliban'dan ABD sempatisi: Düşman olarak görmüyoruz - Haberler

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Taliban'dan ABD sempatisi: Düşman olarak görmüyoruz

AA - Emel Öz - Güncel
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Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani, ABD'yi düşman olarak görmediklerini söyledi. Hakkani, CNN editörlerinden Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayarak Afganistan'ın Amerikalıları hedef alan teröristler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyecekleri taahhüdünün yer aldığı anlaşmaya saygı gösterme niyetinde olduğunu belirtti.

Dünyaya ılımlı mesajlarıyla zaman zaman gündem olan Taliban'dan ABD'ye sempati açıklamaları geldi. Son 20 yılın savunmaya yönelik mücadele ve savaş durumuyla geçtiğini ifade eden Hakkani, gelecekte "ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak" istediklerini söyledi.

Amerikalıları şu anda düşman olarak görmediklerini ifade eden Hakkani, fakat Afganların ABD'nin niyeti hakkında bazı çekinceleri olduğunu ifade ederek, "ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak" dedi.

Hakkani, uluslararası kanunlara göre Afganistan'ın özgürlüğünü savunmanın meşru hakları olduğunu ifade etti.

Amanpour'un, Afganistan'ın ABD ve müttefiklerine karşı yeniden bir terörizm üssü haline gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Hakkani, ülke içinde bazı tehditlerin olduğunu belirterek ancak ülkesinin herhangi birine karşı tehdit olarak kullanılmayacağının garantisini verdiklerini kaydetti.

Hakkani, Taliban'ın ABD ile 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan, Afganistan'ın Amerikalıları hedef alan teröristler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyecekleri taahhüdünün yer aldığı anlaşmaya saygı gösterme niyetinde olduğunu belirtti.

AA / Emel Öz - Güncel

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Yorumlar (1)

Fakır:

hepsini toplasan bir adam etmez

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