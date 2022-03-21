Kayseri'de mevsimlik işçiler için konteyner kent kurulacak

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan "Tarım Anneleri Ev'leniyor" projesi kapsamında kurulacak konteynerlerin haziran ayında hizmete gireceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen 1 milyon 500 bin lira bedelli projeyle Alaybeyli Mahallesi'ne konteyner kent kurulacak. 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilecek projede, her biri 21 metrekare 30 yaşam, 1 eğitim ve 1 çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanı yer alacak.

Konteynerde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş bulunacak, çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeyle ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunun sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

İlçenin kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturduklarını aktaran Yalçın, "Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlayarak ülkesel ölçekte örnek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, mevsimlik işçilerin yılda birkaç ay kullanacağı konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde acil yardım konteyneri olarak yerleştirileceğini sözlerine ekledi.