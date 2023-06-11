Taksim Meydanında Araç Yangını

Taksim meydanında seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Araçta yapılan incelemelerde, yangının motor aksanında meydana geldiği anlaşıldı.

Taksim meydanında seyir halindeki araç bir anda alev aldı

İSTANBUL Taksim meydanında seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Araçta yapılan incelemelerde, Yangının motor aksanında meydana geldiği anlaşıldı.

Taksim meydanında saat 13.30 sıralarında seyir halindeki 34 PN 6436 plakalı araç bir anda alev aldı. Yangın çevredeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ve trafik ekipleri yaptıkları incelemelerde motor aksanında oluşan bir arıza nedeniyle aracın bir anda alev aldığı tespit edildi. Yangına müdahale eden vatandaşlardan Yaşar Güven "Biz burada tezgahın başındaydık, birden baktık araç seyir halindeyken duman çıkmaya başladı, sonra birden alevlendi, yangın tüplerinin getirip hemen müdahale edip söndürdük. Vatandaşlar ve trafik polisleri hemen müdahale edip çok şükür yangını büyümeden söndürdük. Çok panik olduk, vatandaşlar burada toplandı ve çok kalabalık oldu. İki tane bayan vardı aracın içinde hemen sağ tarafa çekip itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi soğutma çalışması yapıldı hiç bir sıkıntı yok çok şükür " şeklinde konuştu.

Aracın içerisinden çıkan ve büyük panik yaşayan iki kadın, ifadesin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.