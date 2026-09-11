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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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ERZURUM’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Şehir merkezi yönünde E.B.'nin kontrolünü yitirdiği 25 ACA 676 plakalı otomobil, Mevlana Kavşağı'nda takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü E.B. ile beraberindeki 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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