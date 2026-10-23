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Taiz'de Husilerin saldırılarında ölen 19 kişinin cenaze namazına Vali Şemsan katıldı

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Yemen'in Taiz ilinde Husilerin saldırılarında yaşamını yitiren 19 kişi için Said Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Vali Nebil Şemsan, askeri ve güvenlik yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemen'in Taiz ilinde Husilerin saldırılarında hayatını kaybeden 19 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Taiz Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Husilerin saldırılarında yaşamını yitiren çoğu sivil 19 kişi için Said Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Nebil Şemsan'ın yanı sıra askeri ve güvenlik yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ölenler arasında, birkaç gün önce Sabr Dağı'nda evlerine Husiler tarafından düzenlenen bombardımanda babasıyla birlikte yaşamını yitiren Müşıre isimli kız çocuğunun da bulunduğu aktarıldı.

Vali Şemsan, törende yaptığı konuşmada, Taiz halkının Husilere karşı direnişini sürdürdüğünü belirterek, kentin tamamında kontrolün yeniden sağlanması ve Husiler tarafından uygulanan kuşatmanın sona erdirilmesi için "ulusal mücadeleyi" sürdüreceklerini ifade etti.

İnsan hakları raporlarına göre, Taiz'de son günlerde Husilerin çeşitli bölgelere düzenlediği bombardımanlarda onlarca sivil hayatını kaybetti veya yaralandı.

Husiler Yemen'de Filistin'e destek veren yardım derneğinin merkezini yağmaladı

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı Saba televizyonunun haberinde, Husilerin Taiz'in Şemayetin ilçesine bağlı Türbe kentinde Filistin'e destek sağlayan El-Aksa Yardım Derneğinin merkezine girerek buradaki eşyaları yağmaladığı belirtildi.

Haberde, derneğin merkezindeki para, elektronik cihazlar ve mobilyalar dahil tüm eşyaların alındığı ifade edildi.

Husilerden söz konusu habere ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin meselesine destek veren ve Filistinlilere insani yardım sağlayan Yemen merkezli El-Aksa Yardım Derneği, özellikle Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri yürütüyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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