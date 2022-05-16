Tahtaköprü Baraj Gölünde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı - Haberler

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Tahtaköprü Baraj Gölünde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Tahtaköprü Baraj Gölünde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimlere başlandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimlere başlandı.

Gaziantep Tarım ve Orman il Müdürlüğü ile İslahiye Ortaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince baraj gölünde gerçekleştirilen denetimlerde, sahipsiz ağlar ele geçirildi.

Göletteki denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Jandarma, Tarım, Baraj, Güncel, Haberler

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