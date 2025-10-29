Haberler

Tahran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Tahran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve eşi Zeynep Kırlangıç tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, eski Meclis Başkanı ve Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulamali Haddad Adil'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, Türk kurumların temsilcileri ve İran'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve İran ulusal marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Kırlangıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ortaya konulan olağanüstü başarının birçok millete ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle hareket ettiğini vurgulayan Kırlangıç, "Cumhuriyetimiz, başta komşularımız olmak üzere, dünyanın tüm ülkeleriyle barışçıl ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirme yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

Bu bağlamda, komşu ve dost ev sahibi İran ile ikili ilişkilerin tarihi bir derinliğe ve büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Kırlangıç, iki ülke arasında güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, kültür, turizm, çevre ve diğer birçok alanda bağları ilerletme çabalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Samimi dostluk ve yapıcı iş birliği üzerine kurulu olan Türk-İran ilişkilerini daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlı olduklarını ve İran'a karşı saldırıları kınadıklarını bir kez daha ifade eden Kırlangıç, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede yaşanan eşi benzeri görülmemiş gerginlik, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik çirkin ve pervasız saldırısıyla başlayan '12 Gün Savaşı' ile doruk noktasına ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti adına, İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybedenler için kardeş İran milletine bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Bölgede daha fazla kan dökülmesini ve yıkıma tanık olmak istemediğimizden, dost komşumuz İran'a yönelik saldırıların tekrarlanmamasını içtenlikle diliyoruz."

Türkiye'nin İran'ın nükleer meselesinin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna inandığını belirten Kırlangıç, "Başından beri savunduğumuz gibi, nükleer meseleyi çözmenin tek yolu diyalog ve diplomasidir. Askeri eylemler durumu daha da kötüleştirir. Türkiye, ilgili taraflar arasındaki görüşmelerin yeniden canlandırılması için çabalarında kararlılığını sürdürecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Kırlangıç, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma değinerek, " Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımcı savaşı sona erdirmeyi ve bölgedeki tüm sorunların kökeninde gördüğümüz Filistin sorununa adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm samimi çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu bağlamda, Gazze'deki son barış çabalarını ihtiyatlı bir iyimserlikle destekliyor ve aksamaması ümidini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırlangıç, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

"İran için Türkiye Cumhuriyeti'nin özel bir konumu ve önemi vardır"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıldönümü vesilesiyle Allah'tan Türk hükümeti ve halkına mutluluk, başarı, refah, barış ve istikrar dilediğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel alanlarda giderek genişlemesine tanıklık edeceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye'nin hazirandaki İsrail saldırıları sırasında İran'la dayanışmasından dolayı teşekkür eden Ensari, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın hükümeti, dış politika alanında komşularına büyük önem vermektedir ve bunlar arasında İran için Türkiye Cumhuriyeti'nin özel bir konumu ve önemi vardır."

İki ülke arasındaki ilişkilerin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Ensari, İran ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanlarda birbirini tamamlayan rollere sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin devam etmesi, karşılıklı ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, bu alanda bölgesel işbirliği için bir platform sağlayabilir. Ayrıca, iki ülkenin coğrafi konumu, ulaştırma alanında değerli bir sinerji fırsatı sunmuştur ve ne mutlu ki, iki ülke yetkilileri bunu fark ederek, Batı-Doğu ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarının tamamlanması alanında yakın ve gerçekçi bir iş birliği arayışındadır." diye konuştu.

Konukların Türk lezzetlerini tatma imkanı bulduğu resepsiyonda müzisyen Sedat Anar ve ekibi de sahne alarak misafirlere müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
