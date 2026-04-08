Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hademi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin cenaze töreni, Tahran'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi için başkent Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

Tümgeneral Hademi için Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ellerinde İran bayraklarıyla törene katılan binlerce kişi, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Üsler ya boşalacak ya yok edilecek" şeklinde sloganlar attı.

Lübnan Hizbullah'ına destek sloganları da atan katılımcıların çok sayıda Hizbullah bayrağı taşıdığı görüldü.

Törende İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın,"Karşılıklı ateşkes ve müzakerelerin bir anlamı yok." mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımının okunmasının ardından, ABD ile varılan geçici ateşkes aleyhine de sloganlar atıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

