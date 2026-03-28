İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
AA muhabiri, Tahran'ın kuzey doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarla birlikte gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba