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Suudi Sivil Savunma Riyad ve güney kentlerinde erken uyarı sistemini devreye aldı

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Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ile Abha ve Hamis Muşayt'ta erken uyarı sistemini devreye aldı. Uyarı alanlardan sakin olup güvenli yere geçmeleri istenirken, kısa süre sonra Riyad'da tehlikenin geçtiği ancak niteliğinin açıklanmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad ile ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Başkent Riyad ile Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilen açıklamada, tehlikeye karşı uyarıda bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istendi. Açıklamada, sağlam bir bariyerin arkasına siper alınması gerektiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Riyad'da "tehlikenin geçtiği" belirtildi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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