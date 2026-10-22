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Suudi Sivil Savunma, Necran'da erken uyarı alarmı verdi, tehlike geçti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu ve uyarı alanlardan sakin olup resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi. Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada Necran'da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı, tehlikeye karşı uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiğine işaret edildi, dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istendi.

Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, Necran'da "tehlikenin geçtiği" kaydedildi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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