Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü Necran'da alarm sonrası tehlike geçti diye açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Necran'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Uyarı alanlardan sakin olup resmi talimatlara uymaları ve güvenli bir odaya geçmeleri istenirken, kısa süre sonra Necran'da tehlikenin geçtiği açıklandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Necran bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı, tehlikeye karşı uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiğine işaret edildi, dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istendi.

Ayrıca sağlam bir bariyerin arkasına siper alınması gerektiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Necran'da "tehlikenin geçtiği" belirtildi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok

Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030'a kadar zam yok
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti

Diyarbakır’daki konserde gergin anlar! Sahneden müdahale etti
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Kabus dünyayı sarıyor! İsyan dalgası 11 ülkeyi yangın yerine çevirdi
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

Korkulan oldu! Asensio için çok vahim iddia