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Suudi Arabistan Sivil Savunma, Necran ve Cizan için alarm verdi, tehlike geçti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Necran ve Cizan için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini açıkladı. Uyarı alanlardan sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istenirken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran ve Cizan için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen sınırındaki Necran ile ülkenin orta kesimlerinde sahil kenti Cizan için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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