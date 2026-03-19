Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştüğünü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İran ise ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak bölgede saldırılar düzenliyor.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştü ve hasar tespit çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
